Если раньше нещадно «вязали», то теперь нещадно штрафуют

Как сообщил на прошлой неделе сайт правозащитного центра «Вясна», с начала года белорусские суды рассмотрели 517 административных дел против демактивистов и журналистов негосударственных СМИ. За это время они присудили активистам и журналистам 415 штрафов на сумму BYN295.085, или $148 тыс. В прошлом году аналогичных процессов было вполовину меньше - всего 203, а штрафов присудили лишь на Br639.573.655 (около $40 тыс.). То есть в 3,5 раза меньше, чем в 2016г.