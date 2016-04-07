Как известно, президент РБ - мастер неожиданных кадровых назначений. Именно поэтому ему накануне Нового года снова удалось всех удивить. 21 декабря Александр Лукашенко назначил главой своей администрации Наталью Кочанову, а ее первым замом - Максима Рыженкова. Назначения президент предварил чрезвычайно содержательной ремаркой: «Даже не знаю, как это назвать - то ли вбросы, то ли мнения в СМИ… Я услышал эти предложения и от наших оппозиционно мыслящих граждан, и от так называемой оппозиции, и от пятой колонны - их представителей. Все предложения я услышал и при рассмотрении кандидатур, конечно же, учел их».
Хэштег #белсатживи за последнюю неделю - один из самых популярных в соцсетях. Так белорусы отреагировали на новость о возможном сокращении Министерством иностранных дел Польши бюджета телеканала «Белсат» - с $4,2 млн. в 2016г. до $1,2 млн. в 2017г. Многие это поспешно называют смертью живущего на польские деньги белорусскоязычного телеканала, известные в Беларуси люди подписались под петицией на имя президента Польши Анджея Дуды с просьбой сохранить «Белсат».
В практике белорусского правосудия есть немало примеров, когда показания сотрудников правоохранительных органов безоговорочно принимались на веру и находили отражение в обвинительных приговорах и решениях. В этой истории все происходило с точностью до наоборот…
Похоже, Беларуси предстоит пережить радикальную кадровую чистку вместо назревших структурных реформ. При этом никаких возражений не вызывает собственно процесс оптимизации штата администрации президента, которую нынче возглавляет Наталья Кочанова. Но вот способы, которыми вождь нации предлагает выйти на уровень средней зарплаты в $500, просто повергают в трепет.
В хорошей форме и с полным мешком антикоррупционных подарков подходят к Новому году белорусские правоохранители: на протяжении декабря резонансные задержания и громкие дела затронули практически все лакомые отрасли экономики и госуправления. При перечислении инфоповодов, сгенерированных КГБ, Следственным комитетом (СК) и судами на антикоррупционной ниве, важна хронология, так что «БелГазета» предлагает рассмотреть новостную ленту за декабрь в обратном порядке, для краткости опуская детали.
Как защититься от мошенников
В уходящем году был вынесен приговор, пожалуй, по самому громкому в истории Беларуси уголовному делу, связанному с автомобильным мошенничеством. 2,5 года от начала истории до вынесения приговора, 5 осужденных (наказания от 8 до 9,5 лет лишения свободы), более 500 потерпевших, причиненный ущерб на сумму $4,4 млн., обвинение на 1000 страниц печатного текста - таковы итоги этой криминальной драмы.
Вопрос о статусе бело-красно-белого флага будут изучать ученые
Активисты «Молодого фронта», два месяца назад передавшие в Минкульт 10,540 тыс. подписей, собранных под обращением о придании бело-красно-белому флагу статуса нематериальной историко-культурной ценности, получили на прошлой неделе ответ.
Если раньше нещадно «вязали», то теперь нещадно штрафуют
Как сообщил на прошлой неделе сайт правозащитного центра «Вясна», с начала года белорусские суды рассмотрели 517 административных дел против демактивистов и журналистов негосударственных СМИ. За это время они присудили активистам и журналистам 415 штрафов на сумму BYN295.085, или $148 тыс. В прошлом году аналогичных процессов было вполовину меньше - всего 203, а штрафов присудили лишь на Br639.573.655 (около $40 тыс.). То есть в 3,5 раза меньше, чем в 2016г.
Поляки продолжают сокращать финансирование белорусскоязычных СМИ
Не успели белорусы прийти в себя от известий о возможном закрытии телеканала «Белсат», как последовал новый удар в спину: на прошлой неделе МВД Польши обнародовало информацию о средствах, выделенных организациям, представляющим нацменьшинства. Бюджет белорусской радиостанции «Радыё Рацыя» будет серьезно урезан - вместо 200 тыс. злотых она получит лишь 120 тыс. Как заметил программный директор радио Юрий Лещинский, коллектив радиостанции пока «не знает, что будет в 2017г.».
Под занавес года в потоке унылых и мрачных новостей добрая новость неожиданно пришла из Грузии: на прошлой неделе Конституционный суд этой страны упразднил тюремное наказание за потребление или приобретение марихуаны в небольших объемах для личного пользования. Суд отметил, что приобретение и хранение до 70 г марихуаны само по себе не указывает на цель или реальный риск сбыта и лишение свободы за такое деяние является негуманным обращением, противоречащим конституции.
Анна КОРАНЕВСКАЯ, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
- Для практикующего адвоката каждое дело индивидуальное и интересное. Но если брать во внимание и другие факторы, то в уходящем году отметила бы дело по Слуцкому мясокомбинату, которое получило широкое освещение в СМИ.
5 простых правил, как свести к минимуму риск незаконного осуждения
Угодить за решетку по надуманному обвинению в Беларуси очень легко. При этом ни ваше образование, ни трудовые заслуги, ни законопослушный образ жизни на результат никак не влияют. Если вы дали малейший повод возбудить против вас уголовное дело - можете быть уверены, четко отлаженная судебная система состряпает тот приговор, который будет нужен прокурору.
О том, как реагировали соцсети на важные события прошедшей недели, - в еженедельном обзоре «БелГазеты»
АНДРЕЙ ПАНЬКОВ*: «ОТЕЦ И СЫН ПО СГОВОРУ МЕЖДУ СОБОЙ ПОХИЩАЛИ СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
- В Московском районе в этом году основные усилия прокуратуры и остальных субъектов профилактики были сфокусированы на двух основных направлениях: профилактирование преступлений и правонарушений в районе, а также, поскольку прокуратура является координирующим органом по борьбе с коррупцией, выявление коррупционных преступлений и правонарушений. В вопросах профилактики основные усилия были сосредоточены на выявлении случаев пьянства, наркомании и правонарушений, совершаемых на их почве. Количество выявленных нарушений выросло более чем на 8% по сравнению с прошлым годом, на данный момент составляет порядка 6,5 тыс. случаев.
Адвокатский дозор
Непростая история изложена в письме в редакцию Евгения Махнача. 18 ноября 2009г., управляя автомобилем «Ауди», он оказался участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого произошло столкновение его автомобиля с автомобилем «Сеат-Толедо», в котором находились водитель и пассажир.
Разговор бизнеса и власти в усечённом формате
15 декабря Республиканская конфедерация предпринимательства провела в Минске экономическую конференцию «Практика реализации экономической стратегии Беларуси». Представители делового и аналитического сообщества вместе с депутатами ПП НС и Минэкономики обсуждали состояние экономики и делового климата Беларуси. Дело идет к концу года. Рецессия угнетает бизнес и расстраивает правительство. Возникает спрос на рецепты выхода из кризиса, за детальную расшифровку тезиса «поддержка национального предпринимательства».
Чиновники хотят заклинаниями вернуть рост экономикиВ уходящем году больше всего лавров за продуктивную работу собрал Нацбанк. Инфляцию в заданных рамках удержал. Денежной массой искусно управлял. Новый BYN-рубль ввел и довел его в стабильном состоянии до конца года. При этом еще снизил процентные ставки по кредитам и резко уменьшил напряжение на рынке депозитов. Краткосрочный успех отдельного ведомства отнюдь не означает победу Нового рыночного курса. Представители отраслевых министерств, реального сектора, особенно «красные директора», затаили на Нацбанк глубокую обиду. Мол, думаете вы, господа-монетаристы, только о выполнении своих показателей, а не об экономике в целом. А эта самая экономика продолжает лететь вниз, пытаясь нащупать дно.
Сегодня в четырех судах Минска идут процессы по ошмянским таможенникам, обвиняемым в получении взяток в составе организованной преступной группы (ОПГ). Перед судом ответ держит 51 человек. По выводам следствия, ее участники в 2010-15гг. за взятки в нарушение таможенного законодательства осуществляли беспрепятственный пропуск крупных партий различных товаров через госграницу РБ в пункте пропуска «Каменный Лог».
Пять главных разочарований-2016
Уходящий год войдет в экономическую историю Беларуси как год сплошных разочарований. Населению обещали рост реальных доходов, а на деле получили их рекордное падение, за январь-октябрь 2016г. - на 7,3%. Бизнесу обещали понимание и поддержку. На деле предприниматели получили рост фискальной и регуляторной нагрузки, неизменно жестокие, даже садистские штрафы и «игнор» предложения выравнять условия хозяйствования. Дали слово распродать складские запасы - за 11 месяцев они выросли почти на BYN400 млн., до BYN3,74 млрд. Хвастались большой тягой Евразийского экономического союза и непременным оживлением экспорта - за 10 месяцев экспорт товаров и услуг сократился на 11,4%, а с Кремлем отношения опустились ниже плинтуса.
Братья Муравьевы не виделись с 1 июня 2015г., со дня, когда их всех троих задержали и прописали в СИЗО КГБ. Встреча состоялась в минувшую пятницу, они находились в шаге друг от друга, но обняться не могли. Случилось это в зале суда Фрунзенского района, куда двоих братьев конвоиры ввели в наручниках.
На излёте года «БелГазета» решила вспомнить, какими резонансными событиями были примечательны эти 12 месяцев
Топ-5 +1 тенденций внешней политики РБ в 2016г.
2016г. оказался очень насыщенным событиями и ожиданиями в белорусской внешней политике. Нельзя сказать, что стратегические цели, которые ставило перед собой руководство страны в 2016г., достигнуты, хотя тактических успехов выше крыши, а активность белорусской дипломатии превысила всякие ожидания. Но большие дела, как известно, быстро не делаются.
В Беларуси не все виды экономической деятельности переживают спад. Хорошо растут озимые и инфляция. Не отстает от них и внешний долг сектора госуправления, абсолютная величина которого достигла (по состоянию на 1 октября 2016г.) $13,945 млрд., увеличившись с начала года на $973,1 млн.,
или на 7,5%.
Топ-5 глобальных трендов уходящего года + бонус для СМИ
В уходящем 2016г. году New World Order, новый мировой порядок, в течение последних десятилетий казавшийся незыблемым и понятным даже белорусским политологам, мало-помалу превратился в New World Disorder, новый мировой беспорядок. Год обозначил тенденции, которые делают изменения в мировой политике и экономике необратимыми. Но какими эти изменения будут, как скоро произойдут и во что обойдутся для каждого из нас, пока можно только предполагать.